L'ultimo saluto ad Armando Gaspari nella Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo

Saranno celebrati giovedì mattina, alle 10, nella Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, i funerali di Armando Gaspari, il giovane cuoco originario di Abbiategrasso e residente a Vasto (avrebbe compiuto 32 anni fra qualche giorno) morto lunedi pomeriggio a seguito dell'incidente stradale avvenuto in contrada Pagliarelli, nello scontro tra la sua auto ed un mezzo pesante.

Tante le testimonianze di affetto e vicinanza all'immenso dolore dei suoi cari, ed in particolare della compagna e della figlia in tenera età, per la prematura perdita.