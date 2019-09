Verso il nuovo canile di Vasto, 'Amici di Zampa' esulta

“Speriamo che sia l’inizio di un nuovo destino per i nostri cani che sono costretti a vivere in condizioni davvero tristi”. Rosanna Florio, presidente di “Amici di Zampa”, l’associazione animalista che si occupa della gestione del canile rifugio di località Vallone Maltempo, saluta con soddisfazione il via libera del Consiglio comunale all’acquisto dei terreni per la costruzione della nuova struttura.

Il sodalizio ha appreso la notizia mentre le volontarie erano impegnate nell’organizzazione di una serata per raccogliere fondi da destinare alla sterilizzazione e alla lotta contro il randagismo. L’ok dell’assise civica è stato accolto con entusiasmo dai presenti.

“Ringraziamo il sindaco Francesco Menna e il Consiglio comunale di Vasto che ha deliberato l’acquisto dei terreni”,commenta la presidente dell’associazione, “speriamo che ben presto venga avviata la costruzione del nuovo canile affinchè, in tempi brevi, i cani ospiti dell’attuale struttura possano vivere in un luogo dignitoso. Non abbiamo ancora visionato i terreni”, aggiunge Rosanna Florio, “ci auguriamo che siano idonei e che siano dotati di spazi tali da consentire la realizzazione di un parcheggio e di una serie di strutture mancanti nell’attuale canile”.

Il nuovo rifugio per gli amici a quattro zampe sorgerà in località Cipraneto, lungo la strada provinciale che collega la Fondovalle Sinello a San Lorenzo, facilmente raggiungibile sia da Vasto, sia dalla Statale 16 svincolo dell’A14, sia dall’entroterra. I terreni che il Comune si accinge a comprare sono due appezzamenti della superficie complessiva di 15.800 metri quadrati, pianeggianti e lontani dalle abitazioni. I lotti sono stati oggetto di valutazione da parte dei tecnici comunali che hanno stimato in 80mila euro il loro valore di mercato.

L’amministrazione ha anche risolto il problema dei fondi necessari, potendo realizzare il nuovo canile con risorse finanziarie messe a disposizione per la bonifica della ex discarica comunale di Vallone Maltempo e nella disponibilità del generale di brigata Giuseppe Vadalà, commissario straordinario per l’adeguamento delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. Senza lo spostamento dell’attuale canile, che insiste in aree attigue, non è infatti possibile ultimare gli interventi per la messa in sicurezza dell’ex discarica.