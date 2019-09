Coppia ferita a coltellate, indagini dei Carabinieri

Indagano i Carabinieri della Compagnia di Vasto sull'episodio del ferimento, a coltellate, di una coppia, marito e moglie, avvenuto nella zona di Punta Penna.

Operatori del 118 sono intervenuti per soccorrere i due, trasferendo entrambi all'ospedale 'San Pio da Pietrelcina'. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

I militari dell'Arma hanno fermato un uomo, ritenuto il responsabile dell'aggressione.