Parcometri 'imbustati', fine dei parcheggi a pagamento alla Marina

Con l'inizio del mese di settembre ha avuto termine a Vasto Marina l'attivazione dei parcheggi a pagamento sulle strisce blu del lungomare Ernesto Cordella e del lungomare Duca degli Abruzzi.

I parcometri installati sulla riviera sono stati 'imbustati' e la sosta è adesso gratuita in tutti gli spazi.

Da quest'anno, per la gestione del servizio, è subentrata una nuova ditta, la Trotta Bus Services di Roma, aggiudicataria dell'appalto comunale.

Non sono mancate disfunzioni nel corso della stagione: da alcune macchinette all'inizio non funzionati alla presenza, fino ad estate inoltrata, di tabelle indicanti ancora le vecchie tariffe. Altri problemi, poi, per gli abbonamenti stagionali e per la presenza di alcuni parcometri nel mezzo della pista ciclabile del lungomare Duca degli Abruzzi.