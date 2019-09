Altra saracinesca abbassata nel centro storico: "Rammarico e preoccupazione"

A distanza di una settimana dalla chiusura del Bar Roma, un’altra attività del centro storico di Vasto ha chiuso i battenti. Si tratta di Memmo Abbigliamento, boutique che dopo 33 anni di presenza ha cessato il suo esercizio in piazza Diomede.

Ennesima saracincesca abbassata quale nuovo campanello d’allarme per lo spopolamento del cuore della città.

"Siamo molto rammaricati e preoccupati per questa seconda perdita nel giro di pochi giorni, 2 pezzi di storia che Vasto perde in 10 metri - commenta Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro, che ha voluto consegnare un attestato di merito al titolare dell'attività -. Con questo attestato vogliamo ringraziare Roberto Memmo e la sua famiglia per aver contribuito nel corso di questi 33 anni d’attività a dare lustro al nostro centro storico".

Sul problema del 'borgo vecchio', in generale, riportiamo inoltre il commento del presidente dell’Assostampa Vastese, Nicola D’Adamo, nei giorni successivi alla chiusura del negozio di generi alimentari Belfiore, nell'area di Santa Maria: "ll problema del centro storico - scriveva - è uscito fuori dal dibattito cittadino. Oggi a nessuno importa come rivitalizzare il borgo antico. Le cause dell’abbandono sono note: in primis un piano regolatore, quello del 1998 che ha dato la possibilità di costruire ovunque e poi il trasferimento in altre zone delle persone e delle attività, tra cui scuole, uffici e banche. Ora forse bisognerebbe trovare un sistema per riportarle qui. Ma la soluzione può venire solo da un approfondito studio affidato ad esperti: il recupero del centro storico non è una cosa a sé stante, ma è tutt’uno con il progetto di sviluppo della città”.

Dal canto suo l’assessore Luigi Marcello in quell’occasione aveva affermato che l’argomento era nell’agenda politica: “Stiamo studiando una serie di provvedimenti a favore del commercio cittadino. Si tratta di una problematica che investe più settori e richiede una importante sinergia tra pubblico e privato”.