Passi avanti per il nuovo canile di Vasto

Sbloccata, dopo anni, la vicenda del canile comunale di Vasto.

Nel corso dell'ultima riunione del Consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza, è stato deliberato l’acquisto di un terreno di oltre 15mila metri quadrati per la realizzazione del nuovo canile atteso da tanto troppo tempo. Quello attuale, localizzato nel 2001 a ridosso della discarica di Vallone Maltempo, non risponde più alle esigenze di una corretta gestione.

L’inquinamento ambientale, l’ubicazione in forte pendenza, la limitatezza degli spazi disponibili ne impongono la chiusura. Le volontarie dell’Associazione “Amici di Zampa” fanno i salti mortali ogni giorno per tenere la struttura nella quale vivono ammassati circa 170 cani.

L’area individuata dopo una lunga e meticolosa ricerca all’interno del territorio comunale (ndr: il canile deve essere ubicato ad una distanza di almeno 300 metri da un fabbricato di civile abitazione o da una struttura industriale) si trova in località “Cipranneto” in una zona servita da due strade provinciale nella parte nord-ovest della città.

Il Commissario governativo che sta gestendo la bonifica della discarica di Vallone Maltempo, il Gen. B.CC Giuseppe Vadalà, in una lettera indirizzata al Comune di Vasto lo scorso 6 agosto scrive testualmente: “… al fine di permettere la prosecuzione delle operazioni di bonifica, vista altresì la particolare e nota complessità della messa in sicurezza della discarica in oggetto, si assicura che verrà previsto in sede di composizione della gara idoneo sistema di migliorie finalizzate alla creazione di un nuovo canile comunale, attesa l’imprescindibile necessità di chiudere quello esistente la cui collocazione risulta attualmente incompatibile con le operazioni di bonifica del sito da effettuare”.