Una festa dedicata all’Alzheimer

Settembre è il mese mondiale dell'Alzheimer, per l’occasione l’associazione Avi Alzheimer Italia Vasto propone domenica 1 settembre 2019 “Caffè Alzheimer Fest”, nel cortile interno di Palazzo D’Avalos con la partecipazione della Corale Warm Up diretta dal maestro Sandro Bronzo, con il patrocinio del Comune di Vasto e la collaborazione con il Rotary Club Vasto. In tante città in Italia e nel mondo ci sono momenti di festa a Settembre. Per l’Avi di Vasto è un’occasione per incontrarsi, per consentire mediante la musica di incontrare l’associazione, i suoi soci, e conoscere meglio le opportunità che sono presenti a Vasto per i malati di Alzheimer e i loro familiari.

Maria Teresa Del Gesso, presidente dell’associazione Avi Alzheimer Italia Vasto, racconta che ha iniziato a interessarsi all’Alzheimer con la malattia della madre, dieci anni fa. Nella necessità di non rimanere isolata nell’affrontare questa malattia, si è iscritta all’AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer del Molise dove lei prima risiedeva. Dopo la salita in cielo della madre, quando poi si è trasferita a Vasto, per caso è venuta a conoscenza del gruppo Caffè Alzheimer che si riuniva periodicamente con la Dssa. Claudia Sacchet, medico nel reparto Geriatria dell’Ospedale di Vasto, in collaborazione con i Servizi Sociali. Si è avvicinata al gruppo perché con la cura verso sua madre aveva acquisito tanta esperienza e ha deciso di formare due anni fa questa associazione di volontariato, che dal mese di Agosto 2019 è diventata onlus, con la presenza di circa 70 soci.

L’impegno dell’Avi di Vasto è quello di organizzare ogni 15 giorni il caffè Alzheimer presso la sede dei servizi sociali. E’ questo un momento molto importante, è l’occasione per i malati per trovare modalità per incrementare la stimolazione cognitiva, per attivare le loro risorse, attraverso la musica e l’arte terapia. Per i familiari invece è l’occasione per parlare con il team specialistico geriatra e psicologico e poter fare domande, confrontarsi intorno a questa malattia molto complessa, per trovare la motivazione, il sostegno e le giuste informazioni mediche.

Maria Teresa Del Gesso racconta che oltre gli incontri periodici del caffè Alzheimer l’associazione organizza con il supporto del Rotary Club di Vasto dei convegni per far conoscere meglio le tematiche relative all’Alzheimer, ma anche dei momenti formativi più articolati come il corso annuale di 20 ore, per preparare i familiari ad affrontare questa malattia, con un corso teorico ma anche esperienziale.

A Luglio 2019 hanno organizzato una raccolta fondi con il Concerto-tributo ai Pink Floyd degli Eclipse di Vasto che ha avuto molto successo a Vasto.

Per chi ha un familiare con l’Alzheimer, Maria Teresa Del Gesso dice che il consiglio importante che può dare è quello di accettare la malattia e non averne paura. Non bisogna spaventarsi. Bisogna affrontare serenamente per dare più serenità anche al familiare. E’ necessario però avere un supporto psicologico, condividere con altre persone le proprie difficoltà, anche mediante i caffè Alzheimer che l’Avi organizza.

Per prevenire questa malattia o altre simili, è opportuno fare attività che stimolino cognitivamente, allenando il cervello e la memoria, leggendo, facendo un cruciverba, giocando a carte o dama, visitando un museo o una mostra.

Per chi volesse informazioni può contattare l’associazione mediante la pagina Facebook Alzheimer Italia Vasto