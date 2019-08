Si fingevano falsi invalidi e chiedevano soldi per fantomatiche associazioni, scatta la denuncia

In quattro, da qualche giorno, simulando invalidità e spacciandosi per volontari di associazioni benefiche per trarre in inganno i passanti, li inducevano a versare nelle loro mani somme varie di denaro.

Diverse le segnalazioni per episodi avvenuti a Vasto e personale della Squadra Volante del Commissariato di Polizia nella serata di ieri interveniva nel centro storico riuscendo a fermare uno degli uomini del gruppo, il quale, con al seguito una cartellina rossa, esibiva ai passanti documenti da firmare e simulandosi sordomuto chiedeva soldi a favore di un'inesistente associazione.

Altri, alla vista della Polizia, si davano alla fuga a bordo di un'auto con targa rumena.

Il fermato, 20enne di nazionalità rumena e senza fissa dimora, veniva accompagnato in commissariato per l'identificazione. Risultato privo di pregiudizi penali, verrà denunciato in stato di libertà per tentata truffa in concorso.

I complici venivano successivamente individuati da una pattuglia dei Carabinieri, con i quali è costante la collaborazione.

La Polizia di Stato raccomanda ai cittadini di avere particolare attenzione nel dare somme di denaro per scopi benefici e di prediligere organismi nazionali o internazionali riconosciuti, attraverso canali sicuri o nell'ambito di iniziative in precedenza pubblicizzate ovvero favorire associazioni o enti locali rappresentati da persone conosciute.