Via le transenne, finita l'isola pedonale al centro di Vasto Marina

Via le transenne dal centro di Vasto Marina: al termine il provvedimento di istituzione dell'isola pedonale e della zona a traffico limitato sulla riviera.

Le restrizioni alla viabilità sono andate avanti fino a domenica 25 agosto e da ieri è tornata libera la circolazione veicolare nel cuore della località balneare.

Operai e personale dell'Ufficio Servizi del Comune hanno provveduto a ritirare le transenne che venivano sistemate all'incrocio di viale Dalmazia con via Martiri Istriani, all'altezza di via Itaca e nelle vicinanze della chiesa di Stella Maris. Eliminata anche la segnaletica verticale che indicava divieti e fasce orarie interessate.