Ennesima emergenza idrica: "Dateci l'acqua!"

L'ennesima emergenza idrica in città al centro delle proteste di tanti vastesi.

Manca l'acqua, in alcuni casi anche da due giorni, ed è ancora una volta la Sasi a finire nel mirino con alcuni cittadini pronti a mobilitarsi pure per un'eventuale 'class action' contro il gestore del servizio.

La stessa Sasi, in una nota, riconosce la condizione di oggettiva difficoltà.

"A causa della riparazione conseguente alla rottura dell’adduttrice est due giorni fa - si legge in una nota -, Vasto continua a patire la mancanza di acqua. I tecnici della Sasi stanno lavorando senza sosta per cercare di ridurre i disagi. Sono consapevoli delle difficoltà specie di alcuni quartieri ancora con i rubinetti a secco, ma ci sono tempi necessari a riempire i serbatoi. Stanno effettuando una serie di “manovre specifiche” per garantire l’erogazione della fornitura.

Domani si tornerà alla normalità".