Una festa di commiato per la chiusura dello storico Bar Roma

Il 25 agosto con una festa di commiato chiuderà dopo 64 anni di attività lo storico Bar Roma di piazza Rossetti. La notizia è stata confermata dai titolari, Tony Ventrella e la mamma Nicoletta. “Una perdita grave che abbiamo accolto con grande rammarico”, dice Marco Corvino, presidente del Consorzio dei commercianti “Vasto in centro”.

Alla base della decisione pare ci siano i costi lievitati a fronte di una crisi che porta i clienti a contenere i prezzi. Gestito per anni dal marito di Nicoletta, Matteo Ventrella, mancato qualche anno fa, il bar Roma ha visto crescere la città, ha assistito alla sua trasformazione e al cambiamento delle abitudini di vastesi e turisti.

“Il bar Roma dagli anni 60 è stato un punto di riferimento per chi veniva in centro. E’ un simbolo della città. Pensare che la sua saracinesca si abbasserà per sempre è triste”, dice Marco Corvino .

“La gestione della famiglia Ventrella è stata esemplare. Non posso che ringraziare la signora Nicoletta e il figlio Tony per l’attività partecipativa che ha contribuito a dare lustro al centro storico attirando vastesi e turisti”, afferma Corvino che consegnerà ai Ventrella una pergamena ricordo.

Il bar Roma è solo l’ultima attività storica che chiude. Negli ultimi due anni hanno chiuso molte altre storiche botteghe. Ogni attività che è andata via ha portato con se una fetta di consumatori. Al posto del bar Roma secondo indiscrezioni dovrebbe aprire un B&B. Al momento comunque non c’è nulla di certo. L’unica certezza è che sparisce uno dei locali dove i vastesi amavano ritrovarsi al mattino, ma anche tramonto e la domenica.

“E’ triste", conclude Corvino. “Il centro storico di Vasto, come molti altri centri storici, si è andato spopolando nell’ultimo decennio di uffici e servizi pubblici. Inevitabile la crisi dei commercianti che hanno registrato un progressivo calo della clientela. Andrebbero trovate soluzioni per rivitalizzarlo”.