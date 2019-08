Il Prefetto di Pescara dice 'sì':il Jova Beach Party si fa a Montesilvano

E' ufficiale, la tappa del Jova Beach Party si terrà a Montesilvano il 7 settembre prossimo. La decisione è arrivata nel pomeriggio al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in Prefettura a Pescara.

Lorenzo Jovanotti, dunque, recupera la data del Jova Beach Party in programma in un primo momento a Vasto e sceglie Montesilvano come location per la sua festa sulla spiaggia. Dopo l’annullamento della data del 17 per motivi di ordine pubblico e sicurezza, l’artista aveva annunciato tutto il suo malcontento per la scelta fatta e aveva promesso ai suoi fan di trovare un’altra località che potesse accogliere il suo tour. Negli ultimi giorni si sono tenuti numerosi vertici in Prefettura per verificare la fattibilità dell’evento.

Il vice prefetto vicario Carlo Torlontano, insieme a carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia locale di Montesilvano e Asl, ha esaminato con la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo la richiesta da parte del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis il quale da subito si è dato da fare per ospitare l’evento musicale dell’ estate. È stata fissata un’area di circa 30 mila metri quadri nei pressi della Stella Maris in grado di ospitare gli oltre 30 mila appassionati in possesso del biglietto per la tappa abruzzese del tour estivo di Jovanotti.

In un comunicato stampa la Trident Music ha specificato che i biglietti saranno messi in vendita per le ore 12:00 di venerdì 23 agosto. Contestualmente, per chi lo desidera o è impossibilitato a partecipare, inizieranno anche i rimborsi: «Si ricorda che, come già annunciato, tutti i biglietti acquistati per la data di Vasto potranno essere utilizzati anche per la tappa finale del Jova Beach Party a Milano Linate sabato 21 settembre».

