Furti sotto gli ombrelloni, ladro bloccato dai bagnanti

Una denuncia a piede libero da parte dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vasto nei confronti di B. M. A., 36enne vastese, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, stamattina intorno alle 11, era stato fermato da alcuni bagnanti a Vasto Marina, per una serie di furti sotto gli ombrelloni: aveva prelevato, tra le altre cose, un ebook, un telefono cellulare ed alcuni portafogli. E' scattata la segnalazione al 112 e, giunti sul posto, i militari dell'Arma lo hanno identificato e poi trasferito nella caserma di piazza Dalla Chiesa per gli atti di rito e la conseguente denuncia a piede libero per furto aggravato.

"Di fondamentale importanza - sottolineano i Carabinieri - la partecipazione dei cittadini, i quali hanno fermato il malvivente impedendo che potesse portare avanti i propri fini malavitosi e immediatamente segnalato il fatto alle forze dell'ordine".