Pensionati 'collaboratori', rilanciata la proposta

Egregio assessore, il 20 giugno 2019, le abbiamo dato la disponibilità per la collaborazione con la giunta comunale. Sono trascorsi 57 giorni dalla nostra richiesta purtroppo bisogna convenire che ancora una volta lei è disattenta alle richieste.

Non solo, non applica la trasparenza amministrativa, in quanto entro 30 giorni bisogna rispondere ai cittadini.

Le voglio ricordare che la nostra proposta doveva essere accolta con entusiasmo, visto che tra i nostri soci ci sono ex amministratori, consiglieri, dirigenti anziendali e appartenenti alle forze dell' ordine e un prete ortodosso.

Inoltre una classe di professionisti che hanno svolto funzione nelle aziende SIV E MARELLI ecc..

Abbiamo delle socie donne professoresse e dottoresse, insegnanti che nella loro vita hanno dimostrato qualità morale e professionale.

La nostra proposta vuole essere un sostegno all' amministrazione comunale per riconoscenza per tutto quello che di buono fa, ma non soddisfa le esigenze reali della nostra popolazione multietnica.

Egregio assessore io penso che oggi più di ieri dobbiamo accogliere la nostra disponibilità, alla luce delle difficoltà che avete avuto nella gestione dell'organizzazione dell'evento del 17 agosto che purtroppo ha fatto parlare in termini negativi tutta l'Italia. Oggi anche sulla stampa nazionale.

Siamo certi che alla prossima giunta porterà la nostra proposta di disponibilità a costo zero.