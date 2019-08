In ricordo di Don Nicola Di Clemente a 30 anni dalla sua morte

E' doveroso render omaggio all'ex parroco di Santa Maria Maggiore Don Nicola Di Clemente, che per tanti anni ha guidato la parrocchia con la semplicità, la modestia e generosità che lo contraddistingueva e di cui domenica 18 agosto c. m. ricorre il trentesimo anniversario dalla sua dipartita.

Tanti episodi ci legano a questa figura che viveva la sua missione senza clamori ma con tanta passione e generosità. Molti di noi grazie al suo paterno aiuto hanno scoperto e vissuto dei momenti importanti per la nostra crescita spirituale. Invito chi l’ha conosciuto ed avuto il piacere di frequentare le tante attività da lui svolte di dare una testimonianza ed essere presente alla S. Messa delle ore 19,00 a S. Maria Maggiore.

Don Nicola Di Clemente nacque a Chieti il 15 Maggio 1911, pochi anni dopo la sua ordinazione sacerdotale, venne assegnato alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Vasto quale vice parroco di don Pio Pomponio. Ha guidato la popolosa parrocchia per oltre quarant'anni con grande integrità morale.

Negli anni Cinquanta è stato assistente regionale dell'Azione Cattolica Italiana. E' stato delegato dell'Opera Diocesana Assistenza (ODA), dell'ONARMO e della POA (Pontificia Opera Assistenza) contribuendo ad alleviare il disagio di tante famiglie bisognose nel periodo post bellico. E' stato Vicario della Diocesi ed a lui si deve l'istituzione della Casa di accoglienza della Comunità Incontro per il recupero dei tossicodipendenti, fondata da don Pierino Gelmini. Morì il 18 Agosto 1989 ed i funerali si tennero in forma solenne nella Chiesa di S. Maria Maggiore gremita di tanta gente che accorsero per l'ultimo saluto a don Nicola.