Incidente in moto in corso Mazzini, muore nove giorni dopo

Non ce l'ha fatta il 64enne di Vasto, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in corso Mazzini il 4 agosto scorso.

L'uomo è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara.

L'incidente che aveva visto coinvolto Vittorio Petragnano si è era verificato intorno a mezzogiorno: l'uomo, in sella ad una moto, si era scontrato con una Nissan Micra.