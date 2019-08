Bike station negli scali della Costa dei Trabocchi

Ferragosto all’insegna della mobilità sostenibile con le Bike Station. Ci sono anche Vasto e San Salvo nell’elenco delle 8 località della Costa dei Trabocchi che potranno usufruire del servizio di noleggio bici sperimentale dell’ultimo tratto della Via Verde. Le bici possono essere affittate nelle stazioni di Francavilla, Tollo-Canosa Sannita, Ortona, San Vito Chietino, Fossacesia-Torino di Sangro, Casalbordino, Porto di Vasto e Vasto-San Salvo.

Grazie alla sinergia tra Camera di commercio Chieti-Pescara, Gal Costa dei Trabocchi, Legambiente, Polo Inoltra e Regione è stato varato un progetto di mobilità sostenibile, la cosiddetta “Green mobility”che èunta a organizzare il territorio affinché venga ridotto l’utilizzo delle auto per andare al mare grazie all’uso combinato di treno-bus e bici. La possibilità di noleggiare una bicicletta consentirà anche di lasciare la macchina lontana dalla spiaggia e di raggiungere le località costiere dai comuni di collina (e viceversa) con un servizio dedicato di bike-bus (autobus con portabici).

“Stiamo promuovendo la mobilità alternativa lungo la Costa dei trabocchi perché crediamo fortemente nella sostenibilità come il mezzo più efficace per preservare la bellezza del territorio e contribuire, così, alla esaltazione di quella che sarà una delle vie ciclabili più affascinanti d’Europa”, commenta Lido Legnini vicepresidente della Camera di commercio Chieti-Pescara. “Questo progetto rappresenta un esempio moderno di condivisione e dialogo in cui vengono contemplati gli interessi e le ragioni tanto dell’economia quanto dell’ambiente. In questo modo diamo il massimo sostegno alle istituzioni coinvolte ed educhiamo la cittadinanza ed il turista a una fruizione completa della costa”.

Un ruolo importante è anche quello di Rfi (Rete ferroviaria Italiana) che, insieme a Legambiente, ha dato vita alle Bike Station in Abruzzo, come elemento di centro servizi per il territorio, punto informativo turistico e hub di accesso alla mobilità sostenibile. Il servizio si avvale, altresì, dell’accordo Legambiente e Trenitalia e si estende a tutti i treni regionali. Chi viaggerà in treno avrà diritto al servizio di noleggio bici con sconti particolari. L’intesa prevede agevolazioni per chi raggiunge tutte le stazioni della Costa dei trabocchi e Pescara centrale in treno.

Molto positivi i riscontri della campagna di informazione lanciata in qusti giorni che contempla tutti i mezzi di comunicazione, dalla radio ai social, proprio per arrivare anche in quelle zone ancora non servite dal wi-fi. Fondamentale, inoltre, la collaborazione dei trabocchi watchers, i ragazzi dell’Its per Mobilità sostenibile di Ortona, che illustrano ai bagnanti i vantaggi nell’utilizzo dei mezzi alternativi e, attraverso la somministrazione di questionari appositamente realizzati, raccolgono dati utili per la mobilità futura. La sperimentazione porterà alla proposta di un piano di viabilità e mobilità sostenibile per l’intero territorio delle province di Chieti e di Pescara con la digitalizzazione di tutte le tratte e la realizzazione di strumenti di info-mobilità.