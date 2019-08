Intervento per la pavimentazione completato, si torna a passeggiare sul Pontile

Da qualche giorno è tornato fruibile il Pontile a Vasto Marina.

La nuova pavimentazione in Wpc (wood plastic composit) è stata installata e la struttura è di nuovo aperta.

In queste giornate di gran caldo è preferibile passeggiare di sera, dal momento che il nuovo materiale di legno e plastica della pavimentazione non agevole il passaggio a piedi nudi.

"Il primo pontile - ricorda Nicola D'Adamo sul Blog NoiVastesi - fu realizzato nel 1948. Ormai vetusto, fu ricostruito nel 1998 con una pavimentazione in legno rovinatasi poi con il tempo. Tre anni fa il Comune ha deciso una serie di interventi di riqualificazione, consistenti nella installazione di una nuova pavimentazione, nel trattamento delle superfici in calcestruzzo e in opere di rifinitura". Molte le polemiche, a livello politico-amministrativo, che hanno accompagnato questa fase, per via dei ritardi accumulatisi per il completamento dell'opera.

L'intervento recentemente realizzato ha previsto un investimento di circa 70.000 euro. L'anno prossimo sono in previsione lavori di risanamento dei piloni della struttura.