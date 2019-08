'Mercatino del Libro di Testo Usato', già affollati i primi giorni

Primi giorni affollati al ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, che ha riaperto i battenti il 7 agosto scorso e che proseguirà fino al 30 settembre prossimo. Migliaia i testi arrivati da mercoledì a sabato, così come tanti sono stati gli studenti che hanno cominciato ad acquistare i libri per l’anno scolastico 2019/2020. Se confermato, il trend sembra essere in continua crescita per la scelta dei testi usati.

“Tante - ha spiegato Marco di Michele Marisi, responsabile della struttura - le famiglie che continuano a prediligere i testi di seconda mano rispetto ai nuovi, col beneficio di un risparmio del 50%, così come sempre di più sono coloro che scelgono di portare i volumi in conto vendita da noi, consentendo, a chi acquista, di trovare quasi tutti i libri del proprio corso scolastico, oltre che a recuperare soldi dalla vendita dei testi non più utilizzabili per sé. Solo nei primi tre giorni e mezzo di apertura, la quantità di libri arrivati supera di gran lunga quella dello scorso anno, così come il numero di persone che hanno cominciato ad acquistare. Oltre al risparmio economico, il segnale che strutture come la nostra riescono a dare alle case editrici che troppo spesso speculano sul diritto allo studio, è importante” ha rimarcato di Michele Marisi.

“Oltre ai libri delle scuole superiori, da qualche anno abbiamo scelto di aggiungere anche quelli delle scuole medie inferiori, contribuendo ad abituare i più piccoli all’utilizzo dei testi di seconda mano. Spesso, proprio per l’intenzione di vendere i propri libri l’anno successivo, i ragazzi hanno imparato a tenerli in ottime condizioni, tanto che, complice anche l’ampia scelta, il livello di soddisfazione dei nostri utenti cresce”.

Il Mercatino, che non ha fini di lucro, è aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia, in Corso Garibaldi n° 41 (vicino il Palazzo del Municipio di Vasto) osservando i seguenti orari: mattina 9:30 - 13:00; pomeriggio 16:00 - 20:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 12:00, dal 7 agosto fino al 30 settembre, precisando che dal 23 settembre al 30 settembre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.

Il ritiro e la vendita dei libri, dunque, prosegue fino al 21 settembre, permettendo anche chi deve svolgere gli esami di riparazione, di vendere i propri testi e di acquistare quelli per l’anno scolastico in arrivo.