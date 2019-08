Santa Maria Maggiore, completati i lavori di restauro della navata

Don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore di Vasto, parla dei lavori di restauro eseguiti all'interno della chiesa, andati avanti dal mese di febbraio e fino ai primi giorni di questo mese di agosto.

"Un ringraziamento particolare - si legge in una nota - al direttore dei lavori ing. Michele Guastadisegni, alla Ditta Di Stefano Costruzioni per i lavori, al pittore Alessandro Danese per la cura del colore e ai restauratori Michele Massone e Luana Barattucci per la cura delle decorazioni. Per chi volesse sostenere i lavori di restauro può lasciare il proprio contributo direttamente in Chiesa o mediante bonifico bancario intestato a:

Chiesa di Santa Maria Maggiore Via S. Maria snc 66054 Vasto (Ch)

IBAN: IT 57 W 08189 77910 000000006140".