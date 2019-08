'Jova Beach Party', un lungo... 'parto': la decisione finale slitta a venerdì

Altra attesa per la decisione finale sul Jova Beach Party a Vasto Marina in programma sabato 17 agosto.

Venerdì mattina, ad otto giorni dall'evento, per la 'risposta definitiva', sarà il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ad esprimersi in merito.

Stamattina, in Prefettura a Chieti, si è tenuta una riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, nel corso della quale i responsabili dell'organizzazione della società Trident hanno illustrato il progetto. "La stessa e i dirigenti del Comune di Vasto presenti - si legge in una nota diramata da palazzo di città - hanno dato risposte ai dubbi avanzati ed ai problemi sollevati sul tema della sicurezza. Venerdì mattina, 9 agosto, si terrà la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che darà una risposta definitiva sull’autorizzazione".

Il sindaco Francesco Menna, nel rimarcare l’importanza dell’incontro odierno che "ha permesso a tutti un approfondimento basato sulla documentazione rimessa dalla società organizzatrice", si dice fiducioso, rimarcando ancora una volta il fatto che il Comune "ha fatto tutto quanto nella propria disponibilità, per consentire il ‘Jova Beach Tour’, evento dell’anno per Vasto, il territorio e l’intera nostra Regione Abruzzo".

foto da il cittadinomb.it