Carnevale estivo, appuntamento a Scerni

“Tutto pronto per il Carnevale Estivo in programma questa sera a Scerni in località Tratturo. Anche quest’anno accoglieremo bambini, giovani e adulti per una serata magica tra sfilate, giocolieri, musica, e tanto cibo tipico della cucina locale.

“Questa sera – afferma il presidente dell’associazione Carnevalari Scernesi Ottavio Ubaldi – accoglieremo i visitatori con tante novità e sorprese e per questa edizione estiva abbiamo tutti lavorato con l'obiettivo di far divertire grandi e piccoli e quindi trascorrere una serata indimenticabile”.

Programma della serata: