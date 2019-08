Jovanotti sì, Jovanotti no: mercoledì la 'sentenza'

Mercoledì mattina alle 10 la riunione della Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - ufficio della Prefettura di Chieti - per la decisione finale in ordine al Jova Beach Party in programma sabato 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina.

Carte alla mano, l'organo dovrà pronunciarsi sul via libera o meno all'organizzazione del mega concerto di Jovanotti ed altri artisti, previsto nell'area della spiaggia di lungomare Duca degli Abruzzi nella zona di Fosso Marino.

Se ci sarà il 'disco verde', la società organizzatrice dell'evento ha già programmato per il 10 agosto l'inizio degli interventi per le diverse sistemazioni. A tutt'oggi sono più di 30.000 i biglietti venduti per l'evento vastese.

Da più parti, negli ultimi giorni, sono giunti appelli per il superamento delle varie criticità che hanno messo a rischio la data vastese. Ad esprimersi, in particolare, sono state le associazioni di categoria dei commercianti Consorzio Vivere Vasto Marina, Confesercenti e Consorzio Vasto in Centro.

Foto da rimininotizie.net