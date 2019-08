Unità di Malattie Infettive al 'San Pio da Pietrelcina': "Un'eccellenza"

Di competenza e scrupolo professionale del reparto diretto con mano ferma dal primario, Maria Pina Sciotti, sapevo da tempo, grazie alle esperienze in corsia di parenti e amici venuti fuori e bene, da casi clinici pure complessi.

La conferma l’ho avuta quando, nelle scorse settimane, da degente del San Pio, ho toccato con mano l’attenzione massima al paziente, l’umanità, la ricerca attenta delle cause all’origine di un problema di salute che mi ha tenuto e mi terrà ancora per qualche giorno a riposo, in attesa di riprendere il mio lavoro.

Ecco perché, oggi, grazie all’ospitalità dei colleghi, sento di voler ringraziare pubblicamente medici, infermieri e operatori sociosanitari per il loro prezioso apporto al servizio pubblico sanitario nazionale.

Gianni Quagliarella, giornalista Rai