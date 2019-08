Fosso Marino ripulito dalle erbacce e dalle immondizie

L'intervento di ripulitura e sistemazione di Fosso Marino, eseguito in vista del possibile concerto di Jovanotti del 17 agosto, è al centro di una nota di Nicola D'Adamo, presidente dell'Associazione Vastese della Stampa, tramite il suo blog NoiVastesi.

Dopo decenni di insistenze alla fine ce l’abbiamo fatta! Fosso Marino è stato ripulito dalle erbacce e dalle immondizie. E liberato dai materiali di risulta di tutti i tipi e soprattutto da scarichi maleodoranti.

Positivo è stato il giudizio stamattina di molti bagnanti che, nel vedere l’arenile degno di una spiaggia da Bandiera Blu, hanno detto: “ Finalmente, era ora! ”.

Ora, la questione è di tenerlo sempre così pulito perché un tratto nel cuore della spiaggia centrale (a pochi metri dal pontile) non si può tenere come un’abbandonata area di risulta .

Agli ambientalisti che temono per qualche fratino che andava a nidificare da quelle parti possiamo solo dire che gli uccelli si spostano facilmente in zone che loro percepiscono più idonee. E a 450 metri a sud nella zona SIC, ce ne sono a iosa. Per noi che da decenni seguiamo i problemi di Fosso Marino è una bella novità!

Nicola D’Adamo (presidente AssoStampa Vastese)