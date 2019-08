Bici elettriche, bighe e drone: più mezzi per i controlli della Polizia Locale

Un drone, due bighe elettriche ed altrettante bici a pedalata assistita per controllare il territorio e combattere l’abusivismo. Si amplia il parco mezzi della Polizia Municipale che dispone ora di nuovi veicoli per pattugliare zone a traffico limitato (Ztl), piste ciclabili e spiaggia. Grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’iniziativa “Spiagge sicure” finalizzata a contrastare l’abusivismo commerciale e le attività illecite durante il periodo di massima affluenza turistica, agenti ed ufficiali in forza al Comando di piazza Rossetti hanno ora a disposizione nuovi “armi” per tenere sotto controllo il territorio. In loro soccorso arriva la tecnologia.

Ieri la presentazione del parco mezzi in piazza Barbacani, a pochi metri dal Municipio, alla presenza del comandante della Polizia Municipale Giuseppe Del Moro, dell’assessore delegato Luigi Marcello, del vice sindaco Giuseppe Forte e di una nutrita pattuglia di agenti. In bella mostra, tra le bighe, le bici elettriche, le moto e i veicoli, anche il furgone che veniva a suo tempo utilizzato per le campagne di prevenzione e che ora, opportunamente sistemato, è diventato una sorta di ufficio itinerante.

“Oggi è una giornata importante”, ha sottolineato Marcello, “perché si realizza la prima parte del programma che mi sono prefisso di portare avanti da quando ho ricevuto la delega alla polizia municipale. Grazie alla dotazione di questi nuovi mezzi sarà possibile un controllo maggiore del territorio”. L’assessore ha anche sottolineato “il clima di collaborazione instaurato con il personale”.

Particolarmente soddisfatto Del Moro. “Grazie a gioiellini come il drone, che verrà telecomandato da un operatore già formato, riusciremo a controllare le discariche abusive che proliferano sul territorio”, spiega il comandante.

Vasto è uno dei tanti comuni che si sono già muniti di mezzi elettrici, ideali per pattugliare le zone a traffico limitato (Ztl), le piste ciclabili e la spiaggia, mentre il drone è anche un utile supporto per i rilievi degli incidenti stradali. Il piccolo velivolo, utilizzato sempre più spesso dalle forze dell’ordine, viene usato per realizzare video aerei. Insomma, la polizia municipale diventa “tecnologica” per espletare nel migliore dei modi i compiti istituzionali e per essere più vicina al cittadino.