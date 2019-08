La gelateria Dolce Brivido all’11° posto tra le migliori gelaterie italiane

All’11° posto nella classifica contest migliore gelateria 2019 d’Italia del Gastronauta®, c’è la gelateria Dolce Brivido di Vasto. Al primo posto in Abruzzo!!!

Nelle scorse settimane hanno voluto partecipare a questo importante sondaggio chiedendo ai tantissimi clienti il voto on line, per portare in alto il gusto del gelato vastese in Italia e sono lontani per una manciata di voti dalla top ten delle migliori gelaterie d’Italia.

E’ questa la settima edizione del contest promosso da Gastronauta in collaborazione con Milano Golosa per votare la migliore gelateria d’Italia che ha avuto la partecipazione di tantissime gelaterie di tutte le regioni che hanno voluto far conoscere storie, tradizioni, luoghi, uomini e paesaggi legati al gelato artigianale, grande eccellenza italiana.

In tutto ci sono stati ben 44.766 voti. Al primo posto è arrivata l’Antica Gelateria Strati di Siderno, poi la Gelateria Nonna Papera di Cantù, e al terzo posto il Bar Popolare di Bitonto. Al quarto posto la Gelateria La Dolce Vita di Licata, al quinto Gelateria Antoniazzi Dolce Gelato di Grado, al sesto posto la Gelateria Dolce Sinfonia di Pieve di Soligo, al settimo Laita la Contrada del Gusto di Altissimo, all’ottavo la Cremeria Da Vinci di Cesenatico, al nono la Gelateria Cavallar di Cavareno, al decimo la Gelateria Ritrovo Orchidea di Olivieri e all’undicesimo posto la Gelateria Dolce Brivido di Vasto

La gelateria Dolce e Brivido di Vasto, con Massimiliano Tana e Stefania Corsaro gelatieri e titolari della gelateria, ringraziano tutti i clienti che danno loro fiducia tutti i giorni e li spronano sempre a migliorarsi, perché sono proprio i clienti i migliori giudici del loro gelato. Un ringraziamento particolare lo fanno a chi gli ha trasmesso questa passione: Gabriele Corsaro gelatiere appassionato di lungo corso. Ringraziano tutte le collaboratrici che sono il volto della gelateria con i clienti e con la loro gentilezza e con il loro sorriso insieme a tanta professionalità, presentano il gelato tutti i giorni in orario no stop.

Tra le novità del gelato di Dolce Brivido 2019 c’è Sicily realizzato con arancia, mandorla e crema di pistacchio, poi ricotta pera e zenzero, ma anche noce e fichi, molto graditi sono anche i gusti vintage come zuppa inglese, malaga e cassata siciliana, insieme a tutti i gusti classici. Tutti i gusti e semifreddi sono senza glutine, alcuni gusti come quelli di frutta e cioccolato di modica anche senza latte, gusti che nascono dalla ricerca e sperimentazione di ricette innovative o tradizionali.

Massimiliano Tana dice che il gelato artigianale, fatto di materie prime genuine e naturali di grande qualità è sicuramente un alimento completo e nutriente oltre che goloso, che regala un momento di relax.