Strisce pedonali sbiadite: "Nessun amministratore se ne accorge?"

Mi sono sempre chiesto per quale motivo devono essere sempre i cittadini normali a segnalare alcune disfunzioni visibili a tutti. Non dovrebbero essere gli amministratori, i vigili e gli altri tutori dell'ordine a segnalare certe condizioni di pericolo, per poi provvedere in merito?

Ho preso io carta e penna per segnalare che i due passaggi pedonali in via Martiri Istriani hanno le strisce totalmente sbiadite.

La situazione è estremamente pericolosa perché i visitatori del frequentatissimo Istituto San Francesco parcheggiano la macchina al parcheggio di fronte e attraversano la strada per accedere ai due ingressi principali. Le strisce pedonali si vedono appena e gli automobilisti non sempre le notano.

E’ mai possibile che a Vasto bisogna fare le battaglie anche per ottenere la ritinteggiatura delle strisce pedonali?

Lettera firmata