Menna ottimista sul Jova Party ‘vi chiedo di capire quanto stiamo lavorando’

Torna il dialogo pacato e collaborativo tra il Sindaco di Vasto Francesco Menna e il Prefetto di Chieti Giacomo Barbato all'indomani delle dichiarazioni rese da quest'ultimo ai microfoni del Tg3 regionale e in cui ha usato parole dure definendo il primo cittadino 'un postino'.

Lo ha annunciato lo stesso Menna nel corso di una conferenza stampa nella sala Vennitti del Municipio alla presenza di giornalisti, consiglieri comunali e regionali, assessori, funzionari e cittadini.

“Ho appena ricevuto una nota di sua Eccellenza il Prefetto di Chieti, indirizzata al sottoscritto e con la quale si è ristabilita una riconduzione della vicenda nell'ambito degli auspicati rapporti istituzionali. È importante lavorare in una direzione comune per il bene di Vasto e del territorio. Sarà mia cura informare tutti di cosa succederà nelle prossime ore e vi chiedo di capire quanto stiamo lavorando e, soprattutto, che tutto è ricondotto in una corretta e leale collaborazione istituzionale”.

Pur non entrando nel merito del nuovo piano per la sicurezza, il sindaco ha rassicurato che tutto si sta svolgendo nella massima operatività dei tecnici: “il tema turismo ha segnato sempre il segno più nella nostra città e abbiamo avuto il coraggio di muovere tutta la cittadinanza anche per questo evento e faremo di tutto perché si faccia sempre nel rispetto delle norme sulla sicurezza”.

Toccherà adesso alla Commissione provinciale per il pubblico spettacolo l'ultima decisiva parola che decreterà se lo spettacolo avrà luogo nei tempi e nei luoghi stabiliti e scelti dalle circa 30.000 persone che hanno acquistato il biglietto e che hanno organizzato le vacanze in funzione dell’evento.