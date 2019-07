Jova Beach Party, la 'storia infinita': "Mancano le doverose valutazioni degli uffici del Comune"

Resta al centro dell'attenzione la questione dell'organizzazione del Jova Beach Party, sulla spiaggia di Vasto Marina, evento in calendario il prossimo 17 agosto ed ancora in forte dubbio.

In un'intervista rilasciata al Tg3 Abruzzo, andata in onda ieri sera, è tornato a parlare il Prefetto di Chieti, Angelo Barbato, che pone ancora in evidenza alcune lacune nel percorso amministrativo.

Barbato, nello specifico, si riferisce al sindaco Francesco Menna sostendendo che nella nuova documentazione trasmessa agli uffici competenti mancano quelle che sono le "doverose valutazioni degli uffici del Comune".

"Io che ho avuto la fortuna negli ultimi dieci anni di fare il commissario straordinario in Comuni importanti e delicati - ha poi aggiunto il Prefetto -, so cosa significa amministrare. Fare il sindaco non significa fare il postino".