Vasto saluta Don Stellerino D'Anniballe: "Sacerdote comunicatore di grandi intuizioni"

Sacerdote genuino, autentico comunicatore e uomo di grandi intuizioni è stato Don Stellerino D'Anniballe.

Questa mattina, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova della parrocchia di San Pietro, da lui retta per decenni, l'ultimo saluto al 'parroco dell'etere'. E' stato il vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, assieme al vescovo emerito di Trivento monsignor Domenico Angelo Scotti, al camiliano Padre Tony Zinni ed a diversi sacerdoti della zona, a presiedere il rito funebre.

Stracolmo il sacro tempio, a testimonianza di quanto Don Stellerino, nel suo percorso di vita, abbia inciso nella comunità.

Tanti i messaggi di affetto e i ricordi delle svariate attività ed opere del suo percorso di vita, una in particolare, l'amata Trsp, l'emittente da lui fondata proprio nella parrocchia di San Pietro, strumento di evangelizzazione che per più di 30 anni ha rappresentato un punto di riferimento significativo per il territorio ed oltre.

Incisivo, in particolare, l'omaggio dell'Associazione Vastese della Stampa, presieduta da Nicola D'Adamo. "Don Stellerino era un uomo di grandi intuizioni capace di anticipare il futuro. Dai tempi delle radio “libere” aveva capito che i nuovi media potevano essere asserviti alla evangelizzazione e subito fondò Trsp, prima radio (1978) e poi tv (1985). Successivamente capì che la nuova frontiera era il satellitare e dal 2005 andò su satellite.

Per decenni la sua redazione fece da fucina a tanti talenti del giornalismo locale. L’Associazione Vastese della Stampa lo ringrazia di cuore per l’opportunità data a tanti giovani che oggi ricoprono importanti ruoli nel campo della comunicazione e soprattutto lo ringrazia per aver assicurato per tanti anni alla nostra comunità un canale cattolico ricco di valori e con una informazione sempre obiettiva, moderata e corretta.

Un canale, Trsp, che ha fatto compagnia a migliaia di persone fornendo quotidianamente messaggi di speranza e fiducia nel futuro, specialmente verso le persone bisognose. L’Associazione Vastese della Stampa si associa al dolore della famiglia per la scomparsa di un uomo che merita un posto speciale nella chiesa locale e nel campo della comunicazione regionale".

Un lungo applauso, all'uscita del feretro dalla chiesa prima della benedizione finale del vescovo, ha tributato l'ultimo commosso saluto a Don Stellerino.

Foto di Andrea Marino