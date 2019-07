Jovanotti e il concerto a rischio a Vasto Marina: il caso in Consiglio comunale

La questione del concerto di Jovanotti in spiaggia a Vasto Marina, ancora in dubbio a tre settimane dall'evento programmato, sarà trattata nel corso del prossimo Consiglio comunale.

Lunedì 29 la seduta dell'assise civica.

Parte della minoranza ha presentato un ordine del giorno per "fare piena luce sui tanti punti oscuri che hanno messo a rischio l'evento tanto atteso. Migliaia di cittadini e di turisti - sottolineano in una nota i consiglieri della Lega Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro che richiamano alle loro responsabilità il sindaco Menna e l'assessore al Turismo Della Penna - sono in attesa di sapere e non possono restare nell'incertezza. Insieme a loro i tanti albergatori e proprietari di B&B che temono di perdere le prenotazioni ricevute da mesi. Purtroppo, fino a oggi, l'unica testa pensante e responsabile è stata quella del Prefetto, Dott. Barbato, ancora in attesa del piano sicurezza vincente. A Vasto non era mai capitato nulla di simile. Ci auguriamo che il 17 agosto Jovanotti sia a Vasto e tutto si svolga come promesso. Intanto, lunedì sapremo perché la nostra città ha dovuto subire questo danno di immagine senza precedenti" .