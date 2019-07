Un tocco di ‘napolitudine’ con Tullio De Piscopo e Tony Esposito per 'Musiche in Cortile'

Lo spettacolo originale ideato da Simone Sala e dedicato all'indimenticato Pino Daniele ha aperto la quattordicesima edizione delle Musiche in Cortile, la kermesse estiva a cura di Muzak Eventi.

Un vero e proprio progetto in tour dal titolo ‘Un’Orchestra per Pino Daniele’ che ha visto l’esibizione della Molise Light Orchestra diretta da Antonello Capuano e composta da oltre venti elementi, due voci con Ilaria Bucci e Antonio Caccavale.

Napule è, Quando, Toledo, Yes I know my way, A me me piace ‘o blues, solo alcuni dei pezzi che per due ore hanno accompagnato una prima serata ricca di virtuosismi musicali, ricordi e simpatici sketch a cura di Tullio De Piscopo e Tony Esposito.

“Pino ci manca tantissimo e il nostro rapporto non è stato solo professionale ma di profonda amicizia che con la maturità si era particolarmente rafforzato. Oggi siamo orfani di uno dei più grandi autori del nostro secolo”, ha detto De Piscopo. E poi, rivolgendosi al pubblico numeroso ha anche speso alcune divertenti battute sulla sua esperienza vastese: “finalmente mi sono fatto il primo bagno! Devo ringraziare Igino de Santis che mi ha raccontato tutto su Vasto. Vedi cosa significa arrivare prima? Impari un sacco di cose!”.

Una inaugurazione, quindi, ricca di momenti emozionanti e coinvolgenti.

“Ringrazio chi ha dato forma e sostanza a questi appuntamenti a Palazzo D'Avalos e che quest'anno ha portato a Vasto la Tradizione dei cantautori napoletani o della napolitudine, per dirla con Luciano de Crescenzo”, ha detto il sindaco Francesco Menna.

Non è mancato il riferimento ai recenti lutti che in questi giorni hanno colpito la città: “voglio dedicare la serata al dottor Buzzelli e a don Stellerino che purtroppo ci hanno lasciato ma che stasera ci guarderanno sicuramente dal cielo”, queste le parole dell’organizzatore Nando Miscione.

I prossimi appuntamenti de Le Musiche in Cortile sono con Goran Bregović, mercoledì 31 luglio, con Mimì incontra Lucio, sabato 10 agosto, e con Sergio Cammariere, sabato 24 agosto.

Foto di Costanzo D'Angelo