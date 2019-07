L'ultimo saluto a Roberto Buzzelli: “Ci lascia una storia d'amore”

Si presentava stracolma la chiesa di San Giovanni Bosco per la celebrazione del funerale del dottor Roberto Buzzelli.

In tanti, addolorati e commossi, hanno voluto rendere l'estremo saluto ad un professionista ed un uomo stimato, troppo presto strappato all'affetto dei suoi cari, per via delle conseguenze dell'incidente stradale che l'ha purtroppo visto coinvolto la settimana passata all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello.

Parenti, amici di sempre, colleghi di lavoro, i suoi pazienti e tanti conoscenti hanno voluto essere presenti, stringendosi all'immenso scoramento dei figli in modo particolare.

“Roberto ci lascia una storia d'amore - ha detto il celebrante, don Gianfranco Travaglini - noi tutti abbiamo sperimentato la grandezza d’animo, la bravura e la bellezza di Roberto. Oggi dobbiamo essere illuminati dalla preghiera. La fede ci dice che Roberto sta incontrando il Padre che prima di tutti noi lo ha amato”.

Foto Andrea Marino