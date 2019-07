Ciao Don Stellerino: "Vasto non ti dimenticherà"

Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha trasmesso un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Don Stellerino D'Anniballe, storico parroco di San Pietro.

"Alle 11 di questa mattina è volato al cielo Don Stellerino D’Anniballe. Un pastore che per anni ha vissuto la vita collettiva della città incarnandone i dolori, le speranze e i bisogni. Sacerdote che conosceva e ascoltava, vicino ai credenti e non credenti. Ha amato tutto e tutti. Ha interpretato la chiesa che ha prediletto gli ultimi e quelli che non contano agli occhi del mondo. La città non ti dimenticherà mai Don Stellerino e noi siamo fortunati ad averti avuto e siamo certi che pregherai per Vasto anche da lassù”.