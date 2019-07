Emergenza al Civeta, la raccolta dei rifiuti "potrà subire ritardi"

"A seguito della chiusura dell’impianto di trattamento dei rifiuti del Consorzio Civeta, la raccolta urbana nella giornata di martedì 23 luglio potrà subire ritardi.

La grave situazione di emergenza ha costretto il Comune a trovare destinazioni alternative, fuori comprensorio. Le maggiori distanze, quindi, allungheranno i tempi del servizio.

Non per tutti i quantitativi sono stati garantiti i conferimenti. Pulchra e Comune garantiranno il massimo impegno in tale situazione emergenziale.

L’aggiornamento sulla situazione sarà giornaliero poiché in forte evoluzione".

Così, in una nota congiunta, il sindaco di Vasto Francesco Menna e l'assessore alle Politiche ambientali Paola Cianci sulla situazione di disagio vissuta nel territorio a causa di un guasto all'impianto del Civeta che ha interrotto il normale conferimento dei rifiuti del territorio.