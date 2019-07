Civeta e disagi per il conferimento dei rifiuti, i sindaci chiedono un incontro a Marsilio

Dopo lo stop dei conferimenti dei rifiuti presso gli impianti del Civeta, i sindaci dei comuni fondatori del consorzio del territorio del Vastese chiedono un incontro urgente con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con l'assessore Nicola Campitelli ed il commissario Valerio De Vincentiis.

Confronto resosi necessario al fine di avere chiarimenti e trovare soluzioni maggiormente condivise con la Regione per i giorni in cui i comuni, alla luce di un guasto da riparare a Valle Cena, saranno costretti a conferire in impianti anche molto distanti (con ulteriori aggravi di costi che ricadranno sui cittadini).

Altra importante questione in agenda, poi, le cause degli incendi delle ultime ore nella struttura e individuare nel frattempo possibili cautele da porre poste in essere per evitarne di nuovi.