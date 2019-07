Il dolore della Asl: "Roberto Buzzelli ci mancherà moltissimo"

"Un dolore difficile da rappresentare, perché Roberto Buzzelli per molti operatori dell’ospedale di Vasto era prima di tutto un caro amico e dopo un valente collega.

La tragica scomparsa del direttore dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria del “San Pio” suscita in queste ore grande sconcerto e scuote nel profondo l’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti, dove da oltre 25 anni è stato professionista qualificato e apprezzato, punto di riferimento per tanti pazienti alle prese con patologie complesse.

Appassionato del suo lavoro, Buzzelli era animato da straordinaria carica vitale, che lo portava ad accogliere con entusiasmo nuove sfide. Non aveva paura di rimettersi in gioco, mai. Per queste sue qualità, per le capacità professionali e il sorriso sornione mancherà moltissimo all’Azienda e a quanti hanno avuto la fortuna di essergli accanto".