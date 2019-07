Non ce l'ha fatta il dottor Roberto Buzzelli.

Il professionista medico, 67 anni, direttore del reparto di Otorinolaringoiatra dell'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto, rimasto gravemente ferito venerdì intorno alle 13 in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello, è spirato questa mattina al 'Santissima Annunziata' di Chieti.

In sella alla sua moto Yamaha, Buzzelli era stato investito da un suv Frontera condotto da un’anziana di Pollutri, trasferito poi d'urgenza, in eliambulanza a Chieti.

Dolore e cordoglio in città al diffondersi della triste notizia.