Apprensione per il dottor Roberto Buzzelli, ricoverato ed operato a Chieti

Ore di apprensione per le condizioni del dottor Roberto Buzzelli, primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto.

Buzzelli, ieri pomeriggio, è rimasto seriamente ferito nell'incidente avvenuto intorno alle 13 lungo via Madonna dell'Asilo in corrispondenza dell'innesto con via Valloncello. Il professionista medico stava viaggiando a bordo della sua moto quando, da via Valloncello, è sbucata un'auto condotta da un'anziana. Violento l'urto tra i due mezzi.

I medici del 118, intervenuti sul posto, hanno disposto il trasferimento, avvenuto in eliambulanza, all'Ospedale clinicizzato di Chieti. La prognosi, dopo un doppio intervento chirurgico, resta riservata.