Nuova rottura, fornitura d'acqua interrotta

La Sasi comunica che per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Fosso Ciripollo – Archi, viene sospesa la normale fornitura idrica fino alle ore 13 di sabato 20 luglio a Vasto, San Salvo, Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli (località Colle Marco), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, Scerni, Torino di Sangro e Villalfonsina.

Al fine di garantire l’approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso (Ospedali, VV.FF, ecc.) si comunica la posizione di n. 2 punto di prelievo, e nello specifico: San Salvo Via Vasco de Gama (Sig. Menna 338 6577542 no per informazioni); Vasto Marina, via Grecale (Sig. Cicchini 334 6475553 no per informazioni).