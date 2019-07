Scontro moto-auto, interviene l'eliambulanza

Scontro tra una moto ed un'automobile all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello, in centro a Vasto.

Per i soccorsi al centauro, ferito seriamente nella caduta a seguito dell'impatto, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza del 118 atterrata in viale Paul Harris.

Sul posto, oltre a personale del 118, i Vigili del Fuoco del vicino Distaccamento e la Polizia Locale.

Foto Andrea Marino