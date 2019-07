Vasto Marina e incrocio con piazza Fiume, cambia la viabilità

Partono in piena estate le modifiche alla viabilità a Vasto Marina, nella zona all'incrocio tra la Statale 16 Adriatica e l'ingresso principale della località rivierasca, in direzione di piazza Fiume.

Da ieri mattina al via una serie di interventi: l'adeguamento dell’impianto semaforico presente allo snodo e la sistemazione di una nuova segnaletica sia orizzontale che verticale. "I lavori andranno avanti ancora per qualche giorno", sottolinea l'assessore Luigi Marcello, presente assieme al comandante della Polizia Locale Giuseppe Del Moro.

Soluzioni destinate a ridurre le attuali criticità - avevano evidenziato i responsabili del Comune presentando le novità qualche mese addiatro - andando incontro a quelle che sono le aspettative degli automobilisti e delle numerose attività del quartiere rivierasco. Il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”.

Le novità principali: in uscita da Vasto Marina, all’intersezione tra piazza Fiume, via Ragusa, via Puccini e la Statale 16, la nuova viabilità prevede l’obbligo di svolta a destra (direzione Vasto centro o Pescara). Di conseguenza gli automobilisti diretti a sud (direzione San Salvo, Foggia) dovranno procedere verso Vasto e poi impegnare la rotatoria ubicata tra la SS 16 e via Donizetti per riposizionarsi nel verso giusto. Gli automobilisti provenienti da sud che vogliono immettersi in via Puccini hanno l’obbligo di proseguire fino alla suddetta rotatoria. Di conseguenza la stessa via Puccini sarà a senso unico, a salire, nel tratto compreso tra l’incrocio con la Statale 16 e via Spalato. Chi scenderà da via Cono a Mare avrà l’obbligo di svolta a destra verso via Spalato ed impegnare la rotatoria realizzata allo snodo con via Martiri Istriani.

“La fase sperimentale - aveva sottolineato il comandante della Polizia Locale Del Moro - servirà per verificare su strada queste nuove soluzioni decise dall’Amministrazione Comunale per migliorare la viabilità di Vasto Marina".