Danni del maltempo e 'conto' da presentare: "Prorogare la scadenza"

Uffici del Comune di Vasto 'invasi' da un fiume di cittadini in fila per depositare l’istanza di risarcimento danni subiti a seguito della violenta grandinata della scorsa settimana.

Una scena che si ripete anche in altri comuni delle zone colpite dalle violente grandinate, che hanno interessato in particolar modo la costa pescarese e della provincia di Chieti.

"È necessario ed urgente concedere una proroga sulla scadenza dei termini fissati per la consegna delle istanze di indennizzo, visto che l’avviso è rivolto soprattutto a persone e cittadini comuni, che non hanno certo le competenze e la praticità di compilare le istanze in maniera autonoma, soprattutto in tempi così contingentati”: il consigliere regionale Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle) chiede di dilazionare la scadenza almeno di una settimana, per garantire a tutti il diritto di accedere alle misure.

"Non possiamo permettere che logiche burocratiche limitino l’accesso agli indennizzi a persone che in un attimo hanno visto distrutte e/o seriamente danneggiate le loro auto e, più in generale, le loro proprietà. I Comuni - conclude Smargiassi - facciano prevalere il buonsenso, prorogando i termini e rendendo un buon servizio ai cittadini danneggiati”.