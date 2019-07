Jova Beach Party: "Il concerto resti in Abruzzo"

"A me spiace che il concerto di Jovanotti non si faccia a Vasto, perché quella vastese è una location che merita massima attenzione. Queste sono manifestazioni e concerti importanti che portano sul territorio attenzione e quindi turismo. Credo che l'importante sia, alla fine, che il concerto si faccia in Abruzzo. O a Pescara o a Giulianova (Teramo), l'importante è che la manifestazione resti nella nostra regione e non venga persa".

Così l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, a proposito della tappa del 'Jova Beach Party' del 17 agosto a Vasto che, in base a quanto dichiarato dal prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, è a "grave rischio" per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Giulianova e soprattutto Pescara hanno già avanzato le proprie candidature ad ospitare l'evento.

Fonte Ansa