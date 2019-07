Jovanotti, sì o no? Menna: "Non tutto è perduto"

Sempre in primo piano la vicenda del concerto di Jovanotti a rischio, sulla spiaggia di Vasto Marina.

Su Il Centro, a firma di Anna Bontempo, il pezzo odierno.

"L’augurio di tutta la città è che il concerto si faccia nel rispetto delle condizioni di sicurezza”. Pungolato dalle minoranze, che lo hanno invitato a riferire sulla vicenda che tiene banco in queste ore, il sindaco Francesco Menna interviene in consiglio comunale dopo la bocciatura del piano predisposto dalla organizzazione del Jova Beach Party, per ribadire che non tutto è perduto.

“Come è noto sono state sollevate delle criticità afferenti alla viabilità e alla sicurezza”, ricorda in aula il primo cittadino, “compete alla organizzazione dell’evento la risoluzione dei problemi evidenziati dal Prefetto Giacomo Barbato e dai vertici provinciali delle forze dell’ordine che hanno espresso dubbi anche sull’area individuata. So che è in fase di predisposizione un progetto migliorativo a cui gli uffici comunali stanno dando il necessario supporto logistico. L’augurio mio e della città è che il concerto si faccia”.

Spera che la tappa vastese del Jova Beach Party del 17 agosto, particolarmente attesa dai fan del cantautore toscano, non venga annullata anche il Consorzio Vivere Vasto Marina.

“Il nostro auspicio è che vengano risolte tutte le criticità e che il concerto si faccia”, dice Massimo Di Lorenzo, presidente del sodalizio che raggruppa alcune attività turistiche e commerciali della riviera, “sappiamo che l’amministrazione comunale sta facendo del suo meglio per garantire lo svolgimento dell’evento, fornendo il necessario supporto all’organizzazione”.

Parte della minoranza parla di ennesima brutta figura e invita Menna a dimettersi. “Migliaia di persone sono state prese in giro”, dicono Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro della Lega, “a migliaia di persone è stato venduto un mega evento, a detta del Prefetto con impossibilità realizzative. Noi non siamo mai stati, e mai lo saremo, contrari al concerto di Jovanotti, ma eravamo e siamo interessati soltanto alla sicurezza dei cittadini, mentre l’amministrazione era ed è interessata a gettare fumo negli occhi per salvare una stagione estiva da paesello dell’entroterra Vastese, a distrarre dai tanti guai che combina e dalle tante criticità che è incapace di risolvere. Il sindaco, che aveva già preso in giro i cittadini con la falsa giunta dei giovanotti, proprio su Jovanotti, ironia della sorte, rischia di toccare il suo punto più basso. A questo punto, dopo le parole sacrosante del Prefetto, vogliamo urlarlo a gran voce: caro Francesco Menna o sei in grado di confermare Jovanotti a Vasto il 17 agosto, come tutti i cittadini (e non solo chi ha già comprato il biglietto) si aspettano da mesi, o dimettiti. Senza se e senza ma”, concludono i due consiglieri.

Per Vincenzo Suriani, di Fratelli d'Italia: "Una opposizione costruttiva e che ama Vasto si è messa a disposizione della città, non facendo polemiche e garantendo al sindaco il proprio supporto affinché l’evento di Jovanotti il 17 agosto si faccia. Remiamo tutti nella stessa direzione e cerchiamo di salvare il salvabile. Dopo, e solo dopo, sarà il tempo di capire ruoli e responsabilità politiche e amministrative".

"Il sindaco ora spieghi, con calma e rispetto dei cittadini, cosa concretamente intende fare per garantire che il tanto atteso evento musicale si svolga con le dovute garanzie per la sicurezza e l’ambiente - si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Vasto -. Non è il momento del silenzio, ma quello delle soluzioni o delle dimissioni".