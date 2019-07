Una collezione dalle linee molto morbide, fluenti, colori pastello, di alta moda, sarà quella che domenica 21 luglio 2019 alle ore 21 si svolgerà nella Sfilata della Scuola di Sartoria di Rosanna Priori, presso il Mamitas di Vasto Marina, per tutti gli appassionati di moda, di eleganza, della sartoria artigianale, con ingresso libero.

Sfileranno 26 abiti tutti eleganti, con colori eterei, prevalentemente dal bianco al rosa, realizzati dalle allieve della scuola di sartoria che hanno seguito il corso di modellistica, di figurino e di ricamo Alta Moda. Hanno un’età media di 30 anni, dai 22 anni fino ai 40 anni, perché a 40 anni si ha la voglia di rimettersi in gioco e sperimentare le proprie risorse e passioni.

Racconta Rosanna Priori che sono ragazze molto motivate e appassionate di moda, di eleganza, di grande talento. Ogni capo che hanno realizzato esalta il valore dell’unicità e racconta una storia di eleganza e innovazione con grandi elementi di creatività. Pezzi unici, con tessuti di qualità, vere e proprie opere d’arte, per esaltare la bellezza, per evidenziare la forza del carattere delle donne, che possono immedesimarsi e riconoscersi in queste creazioni.

Quest’anno ogni ragazza oltre a preparare l’abito ha avuto il compito di scegliere la sua modella e penserà al trucco e parrucco. Una sfilata importante, in grande stile, che esprime la grande passione nella sartoria delle giovani stiliste.

Rosanna Priori, che realizza capi sartoriali dal 1995, si è dedicata negli ultimi anni prevalentemente alla Scuola di Sartoria. La spinge la passione per la moda e l’amore per il lavoro sartoriale, un mestiere molto antico ma che negli ultimi anni sta tornando alla ribalta. Dice che a Vasto questa scuola dà una grande opportunità lavorativa, in quanto quello delle “stiliste – sarte” è al giorno d’oggi il lavoro più richiesto. diversi sono i settori presso i quali è possibile trovare lavoro per una sarta, dai negozi di sartoria, agli atelier di moda, passando per negozi di abiti da sposa o industria tessile. Rosanna ha contatti con aziende importanti che sono alla ricerca di personale qualificato, che purtroppo manca. Dice che il sogno di ogni allieva è quello di aprire un proprio atelier. Alcune già iniziano a lavorare per amici e lavorare sul “su misura” le aiuta a migliorare l’esperienza nel lavoro sartoriale.

A Settembre 2019 partiranno i nuovi corsi. Rosanna precisa che non sono necessari prerequisiti particolari. Anzi non saper fare nulla è meglio, perché così si insegna subito il metodo giusto. E’ necessaria però tanta voglia e passione.

Da settembre partirà anche una sfida nuova, Rosanna Priori aprirà un corso di moda maschile. La motivazione che l’ha spinta a prendere questa decisione è che non ci sono più sarti maschili, quelli esistenti hanno almeno 80 anni. Rosanna vuole proporre una sartoria napoletana, dove bisogna imparare la lavorazione, la manualità, i puntini, le asole fatte a mano, l’artigianato di una volta.