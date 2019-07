Presentazione del libro “Benessere Donna 300%” con l’autrice Tiziana Iozzi

“Ma come si fa? Dove trovo il tempo? Come posso rimanere calma? Perché non riesco a vedere soluzioni per me? Perché nessuno mi capisce? Perché tutti pretendono da me?

Quante volte ci siamo fatto queste domande! Tiziana Iozzi per rispondere a queste e ad altre domande, per entrare in contatto profondo con i tuoi desideri e comprendere ciò che è davvero utile per te e per i tuoi obiettivi personali e professionali, ha pubblicato “Benessere Donna 300%” Uno Editori e Giovedì 18 luglio alle 20,30, presenta il suo libro e la sua esperienza presso la sede dell’associazione Ricoclaun, Via Genova Rulli 7, con ingresso libero.

Un incontro casuale tra l’autrice e la presidente Ricoclaun Rosaria Spagnuolo, ha fatto nascere una collaborazione, sia per il corso di comunicazione digitale dedicato al volontariato, con utilissime strategie per dare più valore sul web alle tante attività che si realizzano, che per la presentazione del libro, anche considerando che il mondo del volontariato è prevalentemente femminile.

Tiziana Iozzi, da 28 anni nella formazione e da 15 anni nelle aziende per sostenere e coadiuvare imprenditori e imprenditrici nella difficile “arte” del benessere personale, professionale e del team. Tra un coaching per il benessere ed un altro, cura il marketing on line, blog e social. Ghostwriter per vocazione e scrittrice per caso. Il sogno di realizzare un libro è nato dagli anni dedicati al life coaching con il suo progetto “Il Benessere dell’Universo femminile”.

Con il suo libro “Benessere Donna 300%, triplica il tuo potere personale con il metodo 3E: Efficacia, Efficienza, Energia” ha l’ambizione di condurre verso il benessere. Propone un metodo pratico per riprenderti la tua vita, e farti star bene, imparando a mettere in campo quei sani NO che ti fanno star bene. Imparando a per-donarsi, cominciando a credere nel proprio valore, riscoprendo il principe azzurro che ognuno di noi ha dentro di se.

Un libro schematico, semplice, alla portata di tutti, pratico che contiene prima di tutto una esperienza per chi desidera e sceglie di vivere il “Benessere”.