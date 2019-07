Jovanotti a rischio: organizzazione chiamata alle "opportune modifiche"

"A seguito delle riunioni in Questura e in Prefettura, l’ultima in data odierna - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - sono emerse alcune criticità in riferimento alla viabilità e all’ordine e sicurezza pubblica sulla proposta progettuale complessiva presentata dall’organizzazione.

Pertanto la stessa darà necessariamente riscontro con le opportune modifiche tecniche da sottoporre al vaglio delle autorità preposte.