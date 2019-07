Jova Beach Party a rischio: "Criticità evidenziate non risolte"

Criticità da tempo evidenziate non risolte e sicurezza ed incolumità delle migliaia di partecipanti non garantita.

E' per questo che, al momento, c'è il 'no' del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Chieti all'organizzazione del Jova Beach Tour sulla spiaggia di Vasto Marina, previsto il 17 agosto prossimo.

Il Prefetto Giacomo Barbato, in qualità di presidente del Comitato, sottolinea i passaggi della vicenda in un'iintervista che qui vi proponiamo, realizzata da Antonella Micolitti dell'emittente regionale Rete 8 dopo una conferenza stampa a Chieti.